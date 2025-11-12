ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA JR STIA BUONO, TEMPO DEGLI ONORI E’ FINITO”

“Arianna Meloni e’ venuta in Campania per i Campani, non certo per dare lezioni a De Luca Jr. Non perdiamo tempo con i casi disperati. Se cerca ritardi e incapacità’ può citofonare a casa propria o in Regione dove alberga per poco tempo ancora il padre. Paradossale che a parlare di ritardi sia proprio lui: in Campania abbiamo perso 10 anni e lo dicono tutti gli indicatori sociali ed economici. Mentre a livello nazionale i dati sono positivissimi, in Campania non si puo’ dire altrettanto. Questo cosa spiega? Spiega che il male sono stati loro. Stia buono De Luca Jr che il tempo degli onori e’ finito”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.