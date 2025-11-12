PIERO DE LUCA (PD): “NON ASCOLTIAMO DA CENTRO DESTRA LEZIONI SU AIUTI ALLE IMPRESE”

“Ascoltare lezioni di sviluppo da Arianna Meloni è surreale. Ricordiamo che il Governo è in grave ritardo nella spesa dei fondi del Pnrr e ha bloccato completamente la crescita del Paese”. Lo dice, in una nota, Piero De Luca, deputato e segretario regionale Pd Campania “L’Italia sta vivendo oltre due anni ininterrotti di crollo della produzione industriale, per l’assenza di politiche di sviluppo e per le misure fallimentari del Governo come Transizione 5.0. Aggiungiamo che mancano ancora all’appello i 25 miliardi promessi a tutela del sistema produttivo e dell’occupazione rispetto ai dazi di Trump. Altro che “mancette”: senza le importanti risorse e senza gli investimenti

messi in campo negli anni dalla Regione Campania, per sostenere aziende e sistema produttivo, oggi avremmo un deserto produttivo”, aggiunge.

“È proprio grazie a quelle risorse e a una visione di sviluppo coerente che la Campania è diventata un modello di

sviluppo in tutto il Paese, nonostante i tagli e gli attacchi del Governo Meloni. L’unico vero ostacolo allo sviluppo del

Mezzogiorno è chi, da Roma – conclude Piero De Luca – blocca i fondi, indebolisce gli enti locali e usa le istituzioni come terreno di propaganda. Noi continueremo a difendere la Campania e a lavorare per un modello di sviluppo fondato su investimenti, lavoro e innovazione, non su slogan e passerelle elettorali”.

Share on: WhatsApp