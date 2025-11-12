ROBERTO FICO: “IL CENTRO DESTRA FA TRAINING AUTOGENO SUI SONDAGGI”

“Mi sembra sempre che ci sia sui sondaggi un training autogeno con cui la destra che cerca di caricarsi”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Campania Roberto Fico, rispondendo all’affermazione del suo avversario Cirielli secondo cui i sondaggi li darebbero alla pari.

“A me – ha detto Fico a margine dell’iniziativa al Lanificio – non interessa dei sondaggi mi interessa parlare di tematiche, di programmi sulla sanità, sull’ambiente, sulla scuola ed è quello che stiamo facendo. Quindi noi andiamo avanti fino all’ultimo giorno e poi vedremo cosa avranno deciso i cittadini”

