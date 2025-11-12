REGIONALI IN CAMPANIA. ARIANNA MELONI: “IL MODELLO ITALIA ANCHE IN CAMPANIA”

“Vogliamo portare il modello Italia anche in questa regione che per troppo tempo ha vissuto una politica che non ha un programma, che non idee, è una politica più fatta di accordi e di cartelli elettorali”. Lo ha detto Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, a margine della visita a don Aniello Manganiello all’Istituto don Guanella. A chi le ha chiesto se crede nella rimonta del centrodestra alle regionali in Campania, Meloni ha risposto: “Assolutamente sì. Credo che stia andando già molto bene perché abbiamo portato il nostro programma elettorale, è un bel programma. Il centrodestra unito sa governare e governa bene – ha aggiunto – lo sta dimostrando al governo della nazione e può farlo qui in Campania, ci dobbiamo credere. Siamo quelli che sono abituati a smentire pronostici, le salite non ci mettono paura. Sapevamo che era una sfida un po’ più difficile, ma ce la possiamo assolutamente fare e stiamo andando molto bene”.
Meloni ha definito Edmondo Cirielli “un grande candidato” ed ha sottolineato che “Fratelli d’Italia è un partito che sta andando molto bene. Dopo tre anni al governo della nazione, i sondaggi ci danno ancora altissimi, segno che gli italiani ci sostengono e quindi possiamo fare un bel lavoro”

