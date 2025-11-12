RENZI E MANFREDI IN CAMPO PER LA LISTA CASA RIFORMISTA: APPUNTAMENTO DOMENICA 16 NOVEMBRE

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, insieme a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente dell’Anci, domenica 16 Novembre saranno in Provincia di Salerno per una serie di appuntamenti elettorali a sostegno della lista CASA RIFORMISTA, in campo all’interno della coalizione di Roberto Fico. Renzi e Manfredi, in mattinata, saranno a Cava de’ Tirreni per un incontro con tutti i candidati della lista CASA RIFORMISTA, per poi spostarsi, nel corso del pomeriggio, nella parte meridionale del Salernitano.

Share on: WhatsApp