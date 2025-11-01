ANIELLO GIOIELLA (FDI): “DA BARONISSI TANTA VOGLIA DI CAMBIAMENTO CON EDMONDO CIRIELLI”

“Ieri ho partecipato, a Baronissi, all’inaugurazione del comitato elettorale per sostenere la candidatura a Presidente della Regione Campania di Edmondo Cirielli: un momento intenso, pieno di entusiasmo, fiducia e voglia di cambiamento. Ho incontrato tanti amici e sostenitori del territorio, e da ognuno ho ricevuto energia e idee preziose.”
Lo scrive il candidato di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella.
È da questi incontri che arriva la carica: ascoltare le esigenze vere delle comunità locali e costruire insieme una Campania più giusta, più forte, più nostra.
Grazie di cuore a Baronissi per l’accoglienza e l’energia che ci avete trasmesso.
Con Passione e Ragione, continuiamo questo cammino. Insieme