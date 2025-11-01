GIOVANNI GUZZO (PARTITO DEMOCRATICO): ENTUSIASMO A VALLO DELLA LUCANIA

Arriva anche a Vallo della Lucania il logo del Partito Democratico insieme al candidato al Consiglio Regionale Giovanni Guzzo che, nel pomeriggio di ieri, ha inaugurato un nuovo comitato elettorale.
“Voglio ringraziare” scrive Giovanni Guzzo, ” di cuore tutte le persone che hanno scelto di esserci: amici, amministratori, cittadini, giovani, donne e uomini che credono nel valore della partecipazione e della buona politica. È stato un momento carico di emozione, ma anche di responsabilità: perché ogni sorriso, ogni stretta di mano, ogni parola di incoraggiamento è una spinta in più a continuare questo cammino con impegno e passione.
Il mio impegno nasce dall’ascolto, dalla voglia di costruire insieme un futuro che dia nuove opportunità al nostro territorio, alle sue comunità, alle sue energie migliori. Le porte delle sedi elettorali che man mano stiamo aprendo restano sempre aperte, non solo come luogo fisico, ma come simbolo di un progetto che vuole accogliere, coinvolgere e crescere insieme. Camminiamo uniti, perché il futuro si costruisce con il cuore, con la testa e con la forza di una comunità che non smette mai di credere nei propri sogni.”