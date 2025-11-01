GIOVANNI GUZZO (PARTITO DEMOCRATICO): ENTUSIASMO A VALLO DELLA LUCANIA

Arriva anche a Vallo della Lucania il logo del Partito Democratico insieme al candidato al Consiglio Regionale Giovanni Guzzo che, nel pomeriggio di ieri, ha inaugurato un nuovo comitato elettorale.

“Voglio ringraziare” scrive Giovanni Guzzo, ” di cuore tutte le persone che hanno scelto di esserci: amici, amministratori, cittadini, giovani, donne e uomini che credono nel valore della partecipazione e della buona politica. È stato un momento carico di emozione, ma anche di responsabilità: perché ogni sorriso, ogni stretta di mano, ogni parola di incoraggiamento è una spinta in più a continuare questo cammino con impegno e passione.