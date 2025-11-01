EDMONDO CIRIELLI: “FICO IMBATTIBILE ? DECIDE IL POPOLO, NON IL CANDIDATO”

“Penso che in democrazia decide il popolo, non decidono a tavolino i candidati, le segreterie di partito o quelli che pensano di poter contare sulla frittura di pesce per comprarsi i voti”. Così il candidato del centrodestra alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli, ha commentato le parole dell’avversario del centrosinistra, Roberto Fico, che ieri ha affermato che la sua coalizione è “imbattibile”.

“Noi pensiamo che i voti vanno conquistati sui programmi, sulle idee e anche su quello che si è fatto – ha affermato Cirielli – e sono loro che governano da dieci anni questa regione Campania. Al di là di destra e sinistra, penso che bisogna guardare i dati da cui si parte nella sanità, nel lavoro, nell’occupazione: la Campania è in ginocchio e certamente non colpa della mia coalizione che si presenta come alternativa al malgoverno. Fico – ha concluso – sposa la continuità con questa amministrazione e si assume la responsabilità politica, pensa di poter contare sui voti clientelari di De Luca. Io credo che le cose non andranno così”.

