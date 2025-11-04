ANIELLO GIOIELLA (FDI): SI PARTE DA CASTEL SAN GIORGIO VENERDI’ 7 NOVEMBRE

Il candidato al Consiglio Regionale con la lista di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella parte, ufficialmente, con la sua campagna elettorale dalla sua Castel San Giorgio, il comune dove ricopre il ruolo di Consigliere Comunale. L’appuntamento è per venerdi’ 7 Novembre, a partire dalle 21:00, con un evento che vedrà, tra gli altri, anche la partecipazione del Vice Sindaco di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore, del Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, dell’europarlamentare Alberico Gambino e del Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone.