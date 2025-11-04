GIOSI TORTORA (A TESTA ALTA): DOMENICA 9 A PAGANI PER L’APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

L’appuntamento è per Domenica 9 Novembre, a Pagani, per l’apertura della campagna elettorale di Giosi Tortora, candidata al Consiglio Regionale con la lista A TESTA ALTA.
Vi aspetto domenica 9 novembre alle 11:00 al Bar Cinquanta – Spirito Italiano a Pagani per la mia presentazione.
Insieme possiamo costruire una Campania migliore.
Intanto Giosi Tortora ha anche lanciato un messaggio che riguarda la Sanità dell’Agro.
A Pagani, l’Ospedale Andrea Tortora e il suo Polo Oncologico rappresentano un’eccellenza che dà speranza e forza a tutta la comunità.
Con impegno, determinazione e vicinanza, continuiamo a lavorare per una sanità sempre più efficiente e vicina alle persone.
Perché la salute è un diritto, non un privilegio.