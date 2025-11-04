VINCENZO SPERANZA (FICO PRESIDENTE) PARTE DAL SUO CILENTO CON LA CAMPAGNA ELETTORALE

Parte da Vallo della Lucania, nel cuore del Cilento, la campagna elettorale di Vincenzo Speranza, già Sindaco di Laurito e Presidente della Comunità Montana, oggi candidato al Consiglio Regionale della Campania con la lista Fico Presidente. Un primo comitato, quello di Speranza, aperto proprio a Vallo della Lucania per dare un segnale forte ad un territorio che rivendica, da tempo, un ruolo importante all’interno del Consiglio Regionale della Campania. La corsa verso il Consiglio Regionale di Vincenzo Speranza prosegue in tutti i Comuni dell’entro terra del Cilento dove continuano gli incontri con amministratori e cittadini del territorio.