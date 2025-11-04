IMMA VIETRI (FDI): “FALLIMENTO AREE INTERNE, FICO HA I RESPONSABILI NELLA SUA COALIZIONE”

Fa sorridere che oggi Roberto Fico scopra il disastro delle aree interne campane, dopo dieci anni di abbandono da parte di De Luca e Partito Democratico. Se sostiene che bisogna cambiare, allora ammette che il centrosinistra ha fallito su tutta la linea. Ma non e’ credibile, perche’ i responsabili dell’isolamento e della marginalita’ di molti territori fanno parte della sua coalizione. Sono stati loro, con anni di promesse mancate e sprechi, a lasciare senza futuro intere comunita’. Ora provano a riciclarsi con un volto ‘nuovo’, ma la sostanza non cambia. Saranno Fratelli d’Italia e il centrodestra, con il presidente Edmondo Cirielli, a ridare voce e dignita’ alle aree interne e a tutta la Campania”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno.

