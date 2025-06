ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “AD UNISA PER PARLARE CON GLI STUDENTI DI ISTITUZIONI”

All’Università degli studi di Salerno, in un’aula del dipartimento di scienze politiche e della comunicazione, si è tenuto un incontro tra l’Onorevole Antonio D’Alessio e gli studenti universitari per parlare di politica e del funzionamento delle Istituzioni. Il 13 giugno il gruppo di circa 50 studenti sara’ a Roma per una visita guidata alla Camera dei Deputati.

“Queste sono le giornate per cui vale la pena impegnarsi attivamente nella vita pubblica. È stato stimolante interagire con giovani che con passione seguono il loro percorso accademico e nel contempo si interessano alle dinamiche politiche.

È fondamentale che essi vengano coinvolti e si avvicinino sempre di più ai processi decisionali, al di là dei partiti e delle ideologie.

I ragazzi non rappresentano solo il futuro ma anche il presente e le scelte che noi politici siamo chiamati a prendere saranno più consapevoli se adottate ascoltando le esigenze, le idee e la loro visione sulla società attuale che muta velocemente nell’era digitale e della IA” dichiara D’Alessio al termine dell’iniziativa odierna.

