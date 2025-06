FISCIANO. A 20 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA UN LIBRO PER RICORDARE “IL SINDACO” GAETANO SESSA

L’appuntamento è per sabato 7 Giugno, a partire dalle 18:00, all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di Fisciano dove verrà presentato, a 20 anni dalla sua scomparsa, un libro dedicato al “Sindaco” Gaetano Sessa, uno dei grandi amministratori locali a cavallo dei due secoli. Un testo, quello che sarà presentato sabato nel Comune di Fisciano, che raccoglie non solo testimonianze amministrative ma anche le immagini piu’ significative della lunga attività amministrativa di Gaetano Sessa, che, come scrive il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa “È anche grazie a figure come la sua se oggi Fisciano è la comunità che conosciamo. Sarà un momento di memoria, ma anche di gratitudine e ispirazione per le generazioni future. Vi aspetto per onorare insieme un’eredità che continua a vivere.”

