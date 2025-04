Antonio D’Alessio, deputato di Azione, punta a chiudere, quanto prima, la ridda di dichiarazioni e di interviste sullo stop al Terzo Mandato per De Luca, per avviare una nuova stagione politica, guardare avanti per i prossimi impegni della Regione Campania. Lo ha ribadito, ieri sera, a margine di una iniziativa di Azione dedicata al tema dei Dazi di Trump e degli effetti sull’economia campana.

