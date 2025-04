REGIONALI 2025. IL NUOVO PSI NOMINA I NUOVI COORDINATORI PROVINCIALI IN CAMPANIA

Il Commissario regionale e vicesegretario nazionale del Nuovo Psi, Gennaro Salvatore, presente Antonino Di Trapani, responsabile dell’organizzazione del partito, inaugurando la nuova sede regionale del partito al Centro Direzionale Isola G1, ha nominato i coordinatori provinciali in Campania. Per la federazione di Napoli, Francesco Mallardo, per Napoli città, Claudio Maggi, per la federazione di Salerno, Antonello Ruggiero, per quella di Avellino, Marilena Vivolo e per la federazione di Benevento, Davide Zarro. “Insieme ai neocoordinatori – dichiara in una nota – parte la campagna di iscrizioni e tesseramento in vista del prossimo congresso nazionale che sarà celebrato prima dell’estate”. “Il Nuovo Psi in Campania è già a lavoro per la formazione di una lista elettorale per le regionali a sostegno del candidato presidente del centrodestra al quale saranno affidate le opzioni programmatiche per il governo della regione – continua il commissario Salvatore –“. “L’obiettivo è sconfiggere un sistema di potere che è stato messo alla porta dalla recente sentenza della Consulta ma che rischia di rientrare dalla finestra con lo scontato accordo che si determinerà tra il centrosinistra e De Luca”.

