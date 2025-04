Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha convocato per sabato 12 aprile alle 11 una riunione con i capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale della Campania. La riunione si terrà a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione. Ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge regionale che di fatto apriva la strada a una ricandidatura di De Luca per un terzo mandato alla guida della Regione.

Share on: WhatsApp