ANTONIO D’ALESSIO RESTA L’UNICO PARLAMENTARE DI AZIONE IN TUTTA LA REGIONE CAMPANIA

Tutta la Campania nelle mani di Antonio D’Alessio: il deputato salernitano, con l’addio di Mara Carfagna al partito di Carlo Calenda, resta l’unico rappresentante in parlamento per Azione di tutta la Regione Campania. Eletto nel proporzionale Salerno-Avellino, D’Alessio, una storia politica che va dalla Dc alla Margherita, passando per l’ala moderata del Partito Democratico, si ritrova, adesso, con il delicato compito di essere portavoce di una delle piu’ grandi Regioni d’Italia.

A D’Alessio ed al Coordinatore Regionale Bosco, a questo punto, è affidato il futuro di Azione in tutta la Campania. Si parte dalle Regionali del 2025 e dal complicato rapporto con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ma anche con il Movimento 5 Stelle che si potrebbe ritrovare a gestire una candidatura alla Presidenza della Campania.