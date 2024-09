UNICAR SALERNO CELEBRA LA NUOVA ALFA ROMEO JUNIOR CON UN EVENTO ARTISTICO IL 21 E 22 SETTEMBRE

Alfa Romeo Junior e Giuseppe Fata, artista di fama internazionale e vincitore di tre Oscar della Moda e Design di Dubai conferiti dalla famiglia Reale, si uniscono in un evento esclusivo che celebra la sinergia tra design, moda e arte italiana. L’evento si svolgerà il 21 e 22 settembre presso lo showroom Unicar Salerno, offrendo un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti.

Giuseppe Fata presenterà una scultura intitolata “Italian Elegance Behind the Wheel”, un omaggio che incarna l’essenza di Alfa Romeo e l’eccellenza del design italiano. Questa scultura rappresenta una fusione unica di eleganza e innovazione, riflettendo il profondo legame tra il marchio Alfa Romeo e la creatività artistica di Fata.

Un Evento di Eleganza e Innovazione

Durante i due giorni dell’evento, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare la scultura di Giuseppe Fata e scoprire come il design, la moda e l’arte si intrecciano nella visione del designer. Questo incontro offre una rara occasione per vedere come l’arte possa esaltare e celebrare un’icona dell’automobilismo come l’Alfa Romeo Junior, mantenendo intatti i valori di qualità e innovazione che contraddistinguono il marchio.

Dettagli dell’Evento

•Date: 21-22 settembre •Location: Showroom Alfa Romeo Unicar Salerno, via Roberto Wenner Z.I •Orario: sabato 21 settembre ore 18:30-21:00 Unicar Salerno e Alfa Romeo sono lieti di ospitare questo evento speciale e invitano tutti gli appassionati e i media a partecipare a questa celebrazione del design e dell’arte italiana.

