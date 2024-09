BARONISSI. CONSIGLIO COMUNALE SPOSTATO AL 30 SETTEMBRE, IL CASO DELEGHE ANCORA APERTO

E’ stato spostato al 30 Settembre, per la mancanza di alcuni documenti dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale di Baronissi, in principio programmato per il 20. A deciderlo, nella serata di ieri, la riunione dei Capigruppo che ha anche affrontato il tema della composizione delle Commissioni che, a distanza di quasi 4 mesi dalla fine della campagna elettorale, non hanno ancora iniziato la propria attività all’interno del Comune guidato dal Sindaco Anna Petta. Ed il primo cittadino deve ancora risolvere la grana delle deleghe da assegnare ai singoli consiglieri comunali, pare, per alcuni problemi provocati da esponenti della ampia maggioranza che rivendicano ruoli assegnati ad altri. Intanto, per la composizione delle Commissione e, forse, anche per l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri comunali, è tutto rinviato al prossimo 30 Settembre.

