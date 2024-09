ALBERICO GAMBINO (FDI): “FITTO VICE PRESIDENTE COMMISSIONE EU, VITTORIA DEL GOVERNO ITALIANO”

L’on. Alberico Gambino, eurodeputato di Fratelli d’Italia,con grande soddisfazione sottolinea che la designazione di Raffaele Fitto a vice presidente esecutivo con deleghe alla Coesione e alle Riforme .E’un riconoscimento alla nostra Nazione ma soprattutto la lungimiranza di Giorgia Meloni che ha dimostrato di essere una grande statista.

Di fatto le deleghe affidate a Fitto dimostrano l’ambizione di raggiungere di rendere le regioni più competitive ed inclusive. Il che per uno Stato come l ‘Italia e specialmente per il Mezzogiorno si tratta di un interesse nazionale primario.

L’on.Gambino conclude che lo sviluppo regionale sta assumendo un ruolo sempre più importante e con l’occasione augura buon lavoro al neo nominato vice presidente esecutivo.

Share on: WhatsApp