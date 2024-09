CORRADO MATERA PROPONE UNA LEGGE REGIONALE PER ISTITUZIONALIZZARE LA BANDE MUSICALI

Presso l’Aula del Consiglio Regionale della Campania si è tenuta ieri l’audizione sulla proposta di legge presentata dal Consigliere Regionale Corrado Matera recante il titolo “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Corpi delle Majorettes”, finalizzata all’istituzionalizzazione delle Bande Musicali e dei corpi delle Majorettes nella Regione Campania.

Il disegno di legge è stato fortemente sollecitato da numerose storiche maestranze afferenti al mondo delle bande musicali che, in sinergia con amanti dell’arte e della cultura in generale, hanno inquadrato la grave crisi in cui versa questo settore ormai ultrasecolare, individuando le prime azioni necessarie per un aiuto concreto ed immediato.

Il progetto legislativo presentato da Corrado Matera individua 3 punti importanti per la ripresa, tutela e valorizzazione delle bande musicali, che da sempre costituiscono una tra le forme associative più sane e formative per tutte le età, oltre a rappresentare un volano di condivisione e di scambio di culture e tradizioni tra generazioni e territori. L’istituzione di un Albo Regionale delle Bande Musicali e dei Corpi delle Majorettes, la giornata dedicata alle bande musicali e la previsione di contributi in favore dei gruppi bandistici iscritti all’Albo Regionale rappresentano una prima importante barriera di protezione per un patrimonio artistico che va assolutamente ripreso e valorizzato.

“Nella giornata dedicata all’audizione della mia proposta di legge -commenta con soddisfazione Corrado Matera– ho riscontrato il grande entusiasmo delle molteplici personalità che hanno sostenuto con passione l’iniziativa. Si tratta di figure di rilievo nel panorama musicale, spesso affermate a livello internazionale, ben consapevoli che le bande e i relativi corsi di musica non servono solo ad «insegnare a suonare», ma invece rivestono anche una forte valenza nella trasmissione dei valori fondanti della persona”.

Il Consigliere Regionale capogruppo del Gruppo Misto continuerà a lavorare con determinazione affinché la legge venga approvata al più presto in aula: “Si tratta -sottolinea- di un riconoscimento doveroso verso i tanti musicisti e appassionati che, con instancabili sacrifici, hanno preservato una tradizione culturale che rappresenta e valorizza l’identità dei nostri territori. Un ringraziamento particolare va al Presidente Fiola e ai colleghi che hanno mostrato disponibilità a sostenere il progetto di legge. Desidero inoltre ringraziare -conclude Matera- l’avvocato Michele Toriello e i maestri che mi hanno incoraggiato e accompagnato nella redazione di questa proposta di legge”.