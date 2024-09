A BELLIZZI IL PROSSIMO 23 SETTEMBRE LA PRIMA FESTA DELL’UNITA’ IN PROVINCIA DI SALERNO

E’ tutto pronto a Bellizzi per la prima Festa dell’Unità 2024 che si terrà in Provincia di Salerno. Il Sindaco Mimmo Volpe, giocando di anticipo rispetto a tutti gli altri comuni, ha organizzato la kermesse politica, in programma per il prossimo 23 Settembre, alla quale, tra gli altri, prenderanno parte anche il Presidente della Provincia Franco Alfieri, il Segretario Provinciale del Pd Vincenzo Luciano, il deputato Piero De Luca e Stefania Bonaldi, rappresentante della Segreteria Nazionale del Pd di Elly Schlein.

Al centro del dibattito, come annunciato dallo stesso Volpe, un Incontro con i sindaci del salernitano. “Dai Territori per l’alternativa di governo”. Si parlerà dei tagli agli enti locali alle politiche di sviluppo per il Pnrr Si sottoscriverà il documento di rete contro l’autonomia differenziata.