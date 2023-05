ANTONIO IANNONE (FDI): “AL SENATO TERZA LETTURA PER LEGGE SU SPORT IN COSTITUZIONE”

La Legge di Riforma Costituzionale che, come primo firmatario, porta il nome del Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone arriva nell’aula di Palazzo Madama per la sua terza lettura, prima del voto definitivo che ci sarà, entro il mese di Luglio, alla Camera dei Deputati. Per Iannone un traguardo storico, considerato che è il primo parlamentare salernitano che appone il proprio nome su di una legge di riforma costituzionale e che, nella storia del Parlamento, delle 39 precedenti riforme nessuna portava la firma di un esponente di centro destra.

“Si tratta” sottolinea Iannone, “di un fatto importante per la vita di tantissimi italiani perché la modifica della nostra Costituzione con l’inserimento del “diritto allo sport” darà il dovuto riconoscimento ad un mondo composto da milioni di praticanti. Inoltre, è bene ricordarlo, che il provvedimento anche sul piano legislativo produrrà effetti molto importanti.”