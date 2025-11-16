ANTONIO IANNONE (FDI): “ANCHE SU PENSIONI CANDIDATO CAMPO LARGO NON CI HA CAPITO UN FICO”

“Fico vede smentite che non esistono perche’ Cirielli ha parlato di una integrazione alle pensioni utilizzando l’FSE che darebbe piena copertura alla misura regionale. Non ha bisogno di nessuna copertura nazionale e quindi il governo regionale puo’ agire in assoluta autonomia. Come afferma anche il collega Coordinatore Regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello. Tajani si e’ legittimamente posto la domanda della copertura, ma e’ evidente che non ci saranno problemi visto che la copertura e’ regionale. Fico credo sia ossessionato dalle proposte di Cirielli perche’ non riesce a produrne delle proprie.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.