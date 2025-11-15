REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA E PICARONE, CONFRONTO SUI TEMI DEL WELFARE

Investire nel welfare significa costruire comunità più forti e più coese, generando benessere e nuove opportunità per tutte e tutti.
In vista dell’appuntamento elettorale del 23 e 24 novembre, il Consorzio La Rada promuove un confronto con Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio e candidato al Consiglio Regionale, per discutere il ruolo strategico del welfare di prossimità nello sviluppo locale.
Presenteremo esperienze concrete e modelli di intervento: servizi 0–6, accoglienza, salute mentale, poli socio-sanitari, Senior House, agricoltura sociale, valorizzazione dei beni confiscati, sviluppo delle aree interne, promozione delle comunità energetiche solidali, contrasto alla violenza sulle donne e housing sociale, proponendo le nostre prassi come strumenti efficaci di crescita territoriale.
Le conclusioni dei lavori saranno affidate al Governatore Vincenzo De Luca.