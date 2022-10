ANTONIO IANNONE (FDI): “ANCI CAMPANIA, COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE DI DE LUCA”

“Ormai la mancanza di vergogna non conosce limiti. La strumentale marcia di De Luca finanziata con soldi pubblici non si fa mancare nulla, neanche che l’Anci Campania si metta a fare da comitato organizzatore. Piovono, infatti, nella chat dei Sindaci gli accorati inviti alla partecipazione con bus e con tanto di specifica che sarebbero pagati dalla Regione. È un autentico sconcio che si somma agli altri, ma l’Anci doveva rimanerne fuori. Il sindaco Marino esercita il suo ruolo in un modo istituzionalmente indecente e dovrebbe trarne le conseguenze. In una Campania dove non funziona nulla, in primis la Sanità, De Luca e i suoi pensano a sperperare soldi in amenità. Uno scandalo che dovrebbe essere sottoposto all’attenzione anche della Corte dei Conti”.

