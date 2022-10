SALERNO. CELANO (FI): “VERDE PUBBLICO, I LAVORATORI PENALIZZATI DALLA ISAM”

“La ISAM, società che si è aggiudicata il servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio cittadino, a quanto si apprende dalle rappresentanze sindacali, starebbe garantendo i servizi in violazione degli accordi e di quanto stabilito nel bando di gara”. E’ quanto denuncia, in una interrogazione, il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

“In particolare,” continua Celano, ” la suddetta società appaltatrice avrebbe ridimensionato turni ed orari

con conseguenze evidenti sull’efficienza del servizio e non starebbe rispettando quanto previsto in sede di gara in merito alle clausole sociali, con conseguente mortificazione delle attese degli operai sia in termini di salario

sia perché non tutti i lavoratori risultano ad oggi impiegati”.

i servizi alla Salerno Pulita SpA che potrebbe garantirli, nelle more di una nuova e più puntuale ed efficace gara da espletarsi in breve tempo, utilizzando tutti gli operai precedentemente impegnati nei cantieri per i servizi in questione.” Infine l’appello all’Amministrazione Comunale: ” se l’Amministrazione non ritenga, nel caso di persistente inadempimento della ditta appaltatrice, di procedere alla revoca dell’affidamento, assegnando temporaneamente