ANTONIO IANNONE (FDI): “BARZELLETTA DEL GIORNO ? FICO HA UNA COALIZIONE COMPATTA”

“Oggi Fico ci racconta che ha una coalizione compatta. A questa affermazione ridono anche gli animali muniti di becco. Ma Fico ricorda di quando i 5 Stelle urlavano mai con il PD, al governo solo se superiamo da soli il 50% e altre amenità. Ma Fico lo sa che a livello nazionale non hanno un’alleanza definita e sancita neanche per il futuro? Da campo largo a composanto e’ un attimo e sara’ proprio la sua sconfitta a determinare questo”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.