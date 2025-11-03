UNISA, PARTE L’ERA DEL NUOVO RETTORE VIRGILIO D’ANTONIO: PRONTA LA SQUADRA

Redazione Agenda PoliticaEconomia

Primi passi ufficiali per Virgilio D’Antonio, nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno che, nel corso della prima conferenza stampa, ha già annunciato di aver nominato Pietro Campiglia Pro Rettore Vicario e Paola Adinolfi alla guida della Fondazione Universitaria.

 

Nel corso della conferenza stampa, il neorettore ha parlato a tutta la comunità, affrontando i temi dell’importante contatto con i territori, della valorizzazione della ricerca e delle figure dei giovani ricercatori, del dialogo con le istituzioni e lanciando in tal senso l’appuntamento ufficiale di venerdì 7 novembre con la Cerimonia di insediamento alla presenza della Ministra Anna Maria Bernini.
Agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo ha dedicato poi il pensiero di chiusura, un invito rivolto alla bellezza della loro unicità: “non dobbiamo essere perfetti, ciascuno può cadere, sbagliare, ma ci si rialza e si va avanti”.

