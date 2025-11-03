ROBERTO FICO: “SOSTENERE INTERI REPARTI PER AUMENTARE LAVORO IN CAMPANIA”

“Bisogna lavorare in Campania sugli investimenti per le imprese, che significano investimenti sul lavoro, provando a fare una progettualità ampia che va di là della singola azienda ma cercando di sostenere gli interi comparti per aumentare l’occupazione e quindi il reddito complessivo della regione Campania”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, a margine dell’incontro di oggi alla sede Uil a Napoli.

Fico ha parlato anche del centro di formazione di San Giovanni a Teduccio sull’informatica, uno dei migliori d’Italia, che crea una generazione di talento che ha però anche il neo di molti che poi emigrano: “noi abbiamo dei talenti veri – ha detto Fico – che escono dalle nostre università e ora serve il tassello dell’ulteriore formazione collegata alle imprese che danno lavoro in collegamento con le università. Noi oggi dobbiamo ragionare in termini di distretti, perché le imprese hanno bisogno proprio di essere fisicamente insieme per far crescere i distretti che hanno grandi margini di crescita occupazionale e quindi di reddito. Le grandi imprese oggi possono anche investire sul territorio in termini di sviluppo e innovazione e quindi bisogna lavorare mettendo tutto a sistema e non ragionando per singole imprese o comparti”. Fico ha sottolineato anche che “dobbiamo aiutare molto la componente femminile nel lavoro – ha detto – facendo sì che crescano i comparti con investimenti che guardano al futuro coinvolgendo maggiormente le donne campane. Ci sono fabbriche ancora incentrate sul maschilismo, bisogna lavorare sui posti di lavoro e sulla cultura”.

