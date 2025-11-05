ANTONIO IANNONE (FDI): “COSA PENSA FICO DEI DATI SU SANITA’ E WELFARE IN CAMPANIA?”

“Il rapporto sul welfare Italia Forum 2025 conferma che la Campania e’ al penultimo posto in Italia, con appena 60,3 punti nel rating nazionale su sanità, previdenza e assistenza sociale. E’ l’ennesima prova del fallimento totale delle politiche portate avanti dal centrosinistra, che ha lasciato i campani ultimi per servizi ai cittadini e tutela dei più deboli”. Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

“Mi chiedo cosa ne pensi Roberto Fico: ha il coraggio di prendere le distanze da chi ha ridotto la Campania a fanalino di coda d’Italia? I cittadini meritano risposte, non silenzi compiacenti davanti a un fallimento che dura da anni. Con Edmondo Cirielli Presidente, la Campania avra’ finalmente una guida capace di restituire efficienza, dignita’ e servizi ai cittadini, mettendo fine a un sistema che ha penalizzato troppo a lungo la nostra terra” conclude Iannone.

 

