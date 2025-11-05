FRANCO MARI (AVS): “RCA AUTO, IL SUD PAGA IL TRIPLO. CENTRO DESTRA IGNORA NOSTRO APPELLO”

“Per rispondere all’impegno sollecitato e richiesto da Avs, la destra ha presentato alla Camera dei Deputati una mozione senza nessun riferimento al vero punto fondamentale. Non entrano infatti, nel merito del divario territoriale per le tariffe Rc Auto ignorando anche l’elemento della sinistrosità individuale che l’attuale sistema bonus/malus non valorizza”. Lo dichiara Franco Mari di Alleanza Verdi Sinistra, insieme a Francesco Borrelli primo firmatario della mozione di Alleanza Verdi Sinistra concernente iniziative volte ad eliminare il divario territoriale dei prezzi per le garanzie Rc Auto in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.

“Lo ribadiamo, – prosegue il parlamentare rossoverde – è necessario intervenire affinché si ristabilisca un reale equilibrio del sistema assicurativo in termini di tariffe, non è più accettabile che un cittadino che vive al Sud si trovi a pagare il doppio o il triplo rispetto a un cittadino che vive al Nord.Nella nostra mozione chiediamo al Governo di correggere l’attuale sistema perché si garantisca sicurezza stradale e al contempo – conclude Mari – la tutela dei consumatori eliminando le disparità territoriali. Serve intervenire in questa direzione”