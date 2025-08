ANTONIO IANNONE (FDI): “COVID CARD, DOPO CORTE DEI CONTI IN REGIONE ARRIVA FINANZA”

“Dopo la condanna della Corte dei Conti arriva anche la Guardia di Finanza in Regione. De Luca che si atteggia a grande risanatore della sanità campana in realtà è l’incarnazione della mala gestio e dell’incapacità. Parla di competenze e di ricatti del Governo sull’uscita dal Piano di rientro, ma i suoi dieci anni di guida politica della Regione sono un fallimento totale. Risorse buttate di cui dovrà rispondere personalmente ed un servizio inesistente soprattutto per le fasce deboli. Dieci anni di disastri con la complicità del PD e la desistenza della finta opposizione dei 5 Stelle”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

