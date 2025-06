ANTONIO IANNONE (FDI): “DA DE LUCA UN DILUVIO DI PALLE SULLA SANITA’ IN CAMPANIA”

“A sentire De Luca nel suo intervento agli Stati Generali della Presentazione sembrerebbe che la sanità campana e’ un’eden: peccato che il quotidiano dei cittadini e’ fatto di liste d’attesa interminabili, casi quotidiani di malasanità, medici e personale sanitario che lavora in assenza di serie soluzioni organizzative con primari elettorali dedicati solo al consenso della politica e non al diritto costituzionalmente garantito alla salute. De Luca ciancia di uscita dal Piano di Rientro pur sapendo che esistono enormi criticità affinché questo diventi possibile. Insomma, il Governatore a fine corsa sta dando il meglio di sé: il bazar della menzogna sta sfociando nel ridicolo di fine mandato. Tutte le classifiche pubblicate da organismi indipendenti dicono che in Campania abbiamo la sanità più disastrata d’Italia. I campani sanno bene che sono stati dieci anni disastrosi e sono pronti a voltare pagina.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

