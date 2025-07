ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA NON VUOLE CILENTO NEL NOME AEROPORTO? LO HA DIMENTICATO DA 10 ANNI”

Che per De Luca il Cilento non esista si è capito da tempo. In 10 anni di suo governo regionale nessuna azione di promozione del territorio che nonostante abbia potenzialità elevatissime e’ sconosciuto al turismo internazionale e poco noto al turismo nazionale. Non esistono eventi, non esistono servizi pubblici, d’estate per attivare per un periodo limititassimo il metro’ del mare sembra debba verificarsi un miracolo.

Lo stesso aeroporto di Salerno ad oggi porta molto poco a quel territorio perché non collegato con la ferrovia e nelle stazioni del Cilento non ci sono taxi. Chi atterra allo scalo dovrebbe spendere più di taxi che di biglietto aereo per raggiungere il Cilento. Troppo facile dire ai privati dovete crescere in servizi e strutture. L’inserimento della denominazione Cilento è una utile occasione di promozione che solo un limitato politico non comprende. Se si voleva intitolarlo ad Alfonso Gatto lo si poteva fare dal principio perché già il nome Salerno-Pontecagnano-Costa d’Amalfi non ci sembra breve. Se è stata scelto come criterio di considerare la costa non si capisce perché alla perla della Costa d’Amalfi non si debba aggiungere anche il Cilento quando si comprende facilmente che ne ha anche più bisogno. Le offese di De Luca restano al territorio del Cilento che meriterebbe scuse per questo e tanto altro di non realizzato in questi 10 anni di governo suo e del PD.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.