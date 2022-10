ANTONIO IANNONE (FDI) ELETTO SEGRETARIO NELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL SENATO

Con 89 voti di preferenza, Antonio Iannone, Senatore di Fratelli d’Italia, è risultato il primo degli eletti tra i candidati alla carica di Segretario all’interno dell’Ufficio di Presidenza del Senato. Insieme al Senatore Iannone, tra gli eletti, figura anche la senatrice campana del Partito Democratico Valeria Valente: per l’esponente di Fdi un ruolo di grande prestigio all’interno di quello che, in gergo, viene definito il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e che si occupa del funzionamento dei lavori di Aula. Per Iannone un impegno da portare avanti insieme al neo Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Share on: WhatsApp