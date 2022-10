ROCCAPIEMONTE. DOPO INTERVENTO DEL PD ANNULLATO IL BANDO PALAZZO MARCIANI

«Le nostre osservazioni sull’illegittimità della manifestazione di interesse per la locazione della foresteria di Palazzo Marciani erano fondate, – dichiarano le consigliere comunali del Pd di Roccapiemonte, Luisa Trezza e Giuseppina Polichetti -, tant’è che il segretario generale del Comune di Roccapiemonte con nota del 18.10.2022 ha certificato l’irregolarità dell’atto e avviato la procedura di annullamento, preannunciando la riproposizione dello stesso, ma stavolta conforme alle leggi.

Riteniamo che Palazzo Marciani non debba essere svenduto nè svilito nella sua funzione di luogo pubblico ed identitario di una comunità. La struttura, sorta per ospitare iniziative sociali e culturali, nonostante la disponibilità di fondi europei, nazionali e regionali, – continuano le due esponenti di minoranza – non è stata mai valorizzata

da un’amministrazione che è al governo da oltre 5 anni. Oggi si svegliano e ci dicono che l’unico modo per rilanciare questo bene storico, il solo che il nostro paese possiede, sia quello di fittarne le camere da letto.

Ma che bel progetto! Per incapacità e mancanza di visione politico-amministrativa si è preferito, ancora una volta,

l’interesse privato a scapito di quello collettivo. È giusto fittare il palazzo ad un privato per utilizzarlo come un albergo? Perché si è deciso di locarlo al massimo per 2 anni e a chi gioverà? E perché tanta fretta quasi a voler nascondere il fatto, commettendo un illecito?

