GERARDO PALLADINO: “RINGRAZIO IL PRESIDENTE STRIANESE, CON LUI RISPOSTE CONCRETE”

“Stamattina a Palazzo S.Agostino si è svolta la Conferenza stampa di fine mandato del Presidente della Provincia Michele Strianese dove nel corso della quale sono state rappresentate tutte le opere realizzate sull’intero territorio provinciale unitamente ad altre messe già in cantiere sia in termini di viabilità e sia per quanto riguarda l’edilizia scolastica.

Personalmente ritengo doveroso ringraziare il Presidente Strianese per la grande mole di lavoro messa in campo nei 4 anni di mandato da lui svolto con tanta serietà ed abnegazione.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale Gerardo Palladino, Presidente del Consiglio Comunale di Pagani.

Nello specifico lo ringrazio non solo per il percorso condiviso in quest’ultimo anno insieme in Consiglio Provinciale, ma anche ed in particolar modo per il garbo ed il rispetto istituzionale riservato a tutti noi Consiglieri Provinciali in ogni occasione e per aver sempre cercato di dare risposte concrete,con successo, quando gli venivano sottoposte delle criticità da risolvere di competenza Provinciale.