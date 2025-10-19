ANTONIO IANNONE (FDI): “FICO MISTIFICA SU TAGLI DEI FONDI ALLA SANITA’ DEL GOVERNO MELONI”

“Fico e i suoi mistificano la realtà, con Meloni piu’ fondi e meno sprechi. Altro che tagli:

il Governo Meloni ha portato la spesa sanitaria oltre i 134 miliardi, 10 in piu’ rispetto ai governi Conte. Cresce l’economia, non calano le risorse”. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

“In Campania, invece, De Luca ha sprecato fondi e non ha assunto personale che poteva assumere, lasciando ospedali in sofferenza – aggiunge – Noi stiamo sbloccando assunzioni, investendo su medicina territoriale e prevenzione e istituiremo il Garante della Salute. Chi ha governato finora non può dare lezioni”. (

