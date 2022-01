ANTONIO IANNONE (FDI): “IL GOVERNO DRAGHI PENSI SUBITO ALLE DISCOTECHE”

“Le imprese legate al mondo del divertimento sono state le più devastate dalla pandemia e le più abbandonate dal Governo. Le discoteche hanno subito le chiusure più lunghe e ricevuto solo qualche elemosina. Nel Consiglio dei Ministri di oggi devono ricevere ristori consistenti perché è assolutamente ridicolo il semplice differimento delle tasse. Cosa dovrebbero pagare se non hanno lavorato? Come possono pagare, anche nei mesi a venire, se non hanno lavorato? Occorrono interventi seri, concreti ed adeguati a ciò che hanno patito altrimenti sarà la distruzione totale di un settore.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone di Fratelli d’Italia.

