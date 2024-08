ANTONIO IANNONE (FDI): “MOBILITA’ SANITARIA TRA REGIONI, ENNESIMA BOCCIATURA PER DE LUCA”

“La Regione Campania è quella che maggiormente vede i propri malati andarsi a curare in strutture di altre regioni. Il costo per Palazzo Santa Lucia, nel solo 2023, è stato pari a circa 404 milioni di euro Insomma oltre al danno anche la beffa, dal momento che la Regione ha incassato solo 175 milioni di euro per i cittadini provenienti dal resto d’Italia che hanno scelto la nostra sanità per farsi curare. Un saldo negativo per la mobilità sanitaria che dà il senso più pieno del fallimento di De Luca dopo nove anni di guida sua e del Pd. La Sanità in Campania versa in uno stato vergognoso, questa è la realtà. Ed è dovuto esclusivamente alla totale incapacità di De Luca di organizzare compiutamente il servizio sanitario territoriale e valutare le priorità. L’ennesima eclatante bocciatura del governatore campano in materia di sanità. Provocano ilarità le parole di De Luca quando dichiara che la Campania è la regione all’avanguardia in Italia nella sanità. Probabilmente si sta confondendo con qualche altra regione dal momento che la sanità in Campania non è in grado di assicurare assistenza sanitaria di qualità ai propri cittadini. Piuttosto, parlerei di disastro; un disastro che ha un unico responsabile ed è De Luca”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Share on: WhatsApp