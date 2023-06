ANTONIO IANNONE (FDI): “PD CAMPANIA AL PRIDE? MISIANI LO SA CHE E’ DE LUCA A NEGARE DIRITTI?”

“È patetico vedere annunciare trionfalistica e la partecipazione del PD al Napoli Pride. Misiani parla di destra retriva e populista ma lo sa che in Campania con De Luca sono loro a negare diritti a tutti? Lo sa Misiani che in questa Regione non funziona nulla dalla sanità ai trasporti? Lo sa che siamo ultimi in tutte le classifiche pubblicate da organismi i dipendenti per gli indicatori economici? Lo sa che siamo primi in Italia solo per aliquota irpef che versiamo? Abbiamo le tasse più alte d’Italia per servizi inesistenti e PD e Regione pensano di partecipare alle carnevalare. In Campania i diritti sono negati a tutti.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

