ANTONIO MISIANI: “SABATO 1 LUGLIO IL PD DELLA CAMPANIA IN PIAZZA PER IL PRIDE”

“Sabato 1 luglio il PD della Campania sarà in piazza per ritrovarsi insieme a tante e a tanti, con lo stesso spirito di tolleranza e di riconoscimento dell’altra/o per gridare al Paese che non vogliamo un clima di odio e di paura che crei disuguaglianza e discriminazione. È una partecipazione sentita, una presenza strutturata volta a ribadire la necessità di un impegno quotidiano per combattere pregiudizi e ogni forma di sopraffazione e di violenza. È una conferma di un impegno quotidiano che il PD intende promuovere a favore dell’inclusione, della dignità e della civile convivenza a conferma di diritti universali ed inalienabili che appartengono ad ogni essere umano in quanto tale”. Così in una nota il senatore Antonio Misiani, commissario regionale del Pd, in vista del Pride di Napoli. “Il PD della Campania sarà accanto alle persone LGBTQIA+ come forza popolare e riformista. E’ la nostra scelta di campo e ci vede coinvolti in prima linea. I diritti, l’accoglienza, l’inclusione, l’altra/o come risorsa e non come nemico da combattere, sono questi i valori della nostra comunità, della Costituzione Italiana, della Chiesa cattolica. Insieme, istituzioni civili e religiose e con tutte le forze sane del Paese, dobbiamo costruire un fronte comune per contrastare qualsiasi rigurgito neofascista, di paura del diverso e di atteggiamenti omofobi ampliati da questo governo che è il più populista e xenofobo della storia del nostro Paese”. Per Misiani “bisogna difendere le conquiste fin qui ottenute e continuare a lottare per lasciare ai nostri figli una comunità più giusta dove nessuno debba sentirsi escluso. La comunità di persone LGBTQIA+ devono avere la libertà di potersi esprimere e vivere senza odio, senza intolleranza e senza alcuna discriminazione. Sui diritti civili e su ogni forma di odio il PD non arretrerà di un solo millimetro”.

