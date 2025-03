ANTONIO IANNONE (FDI): “RACCAPRICCIANTE QUELLO CHE ACCADE AL RUGGI DI SALERNO”

“Mentre De Luca con i suoi manager e primari elettorali continuano a vantarsi di risultati inesistenti, la realtà è che in Campania di malasanità si muore. Le immagini raccapriccianti di “Fuori dal Coro” sono il racconto della quotidianità di tanti sventurati. La quarantunenne Cristina Pagliarulo di Giffoni Valle Piana rappresenta solo l’ultima delle tragedie che si potevano evitare. La sanità con De Luca ed il PD è giunta ad un punto di non ritorno”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

