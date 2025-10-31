ANTONIO IANNONE (FDI): “REGIONE, UNA PORCHERIA ADOZIONE PIANO PAESAGGISTOCO A 20 GIORNI DAL VOTO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
In Campania siamo agli ultimi giorni di Pompei. A 20 giorni dal voto la Regione adotta il preliminare di piano paesaggistico regionale, una porcheria clientelare senza vergogna. Hanno paura, sono terrorizzati dal sorpasso di Cirielli e De Luca si è ridotto a fare il vasa vasa di Fico, Schlein e chiunque passa dal camposanto. Sono immemori di quello che si sono detti addosso l’uno con l’altro ed ora si stringono in ipocriti abbracci dove ognuno tradisce se stesso.”
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Related Posts

Ottobre 31, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. TAR ESCLUDE LISTA FICO PRESIDENTE IN PROVINCIA DI AVELLINO

Ottobre 31, 2025

MICHELE CAMMARANO (M5S): “UNA PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIGENERAZIONE URBANA”

Ottobre 31, 2025

ROBERTO FICO: “GLI IMPRESENTABILI ? SONO TUTTI CANDIDATI CON FORZA ITALIA”