FRATELLI D’ITALIA INCONTRA LE FLOTTE SALERNITANE IMPEGNATE NELLA PESCA DEL TONNO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Questa mattina al porto di Salerno abbiamo incontrato i rappresentanti di una tradizionale eccellenza produttiva del nostro territorio: i pescatori di tonno con circuizione. Un momento fondamentale di confronto che conferma l’attenzione del Governo Meloni verso questo mondo, che offre lavoro a tante famiglie ed e’ orgoglio del nostro territorio. La flotta di Cetara e’ la prima della storia e d’Italia, una grande parte del racconto del Made in Italy sinonimo di bello, buono e benfatto. Sono da sempre con loro e ringrazio il collega Sottosegretario La Pietra per essere stato a Salerno con noi ed aver recepito le loro istanze. Fratelli d’Italia, primo partito italiano, conferma il suo impegno verso il nostro territorio.” Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

