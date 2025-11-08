ANTONIO IANNONE (FDI): “ROBERTO FICO NON HA NULLA DA DIRE SUL SUO GOZZO?”

“Credo che sia vergognoso che Roberto Fico resti silente sulla storia del suo gozzo ormeggiato abusivamente a Nisida. Chi tace conferma? In questo caso saremmo al cospetto del solito moralismo senza morale. Chi ando’ alla Camera dei deputati in autobus solo il primo giorno (dal secondo in auto blu) ha avuto per mesi la barca ormeggiata abusivamente in un sedime militare? Fico faccia chiarezza”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.