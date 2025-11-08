PIERO DE LUCA (PD): “L’ITALIA RIPARTA DAI GIOVANI E DALLA COSTITUZIONE”

“L’Italia deve ripartire dai giovani, dai nostri Giovani Democratici e dai valori antifascisti, di unità, uguaglianza e coesione nazionale, fondanti nella nostra Costituzione”. Lo ha dichiarato il segretario del Partito Democratico della Campania, on. Piero De Luca, intervenendo a Napoli al congresso nazionale dei Giovani Democratici. “Non sono ragazzate – ha proseguito De Luca – quelle che abbiamo visto in altre giovanili di partito: sono reati. Noi abbiamo riempito con i nostri giovani le piazze per manifestare per i diritti umani e il diritto internazionale, contro i crimini di Netanyahu su cui Meloni aveva girato la faccia. La Campania è stata la prima regione a istituire i trasporti gratuiti per gli studenti. Da qui arriva un messaggio forte sulla volontà di costruire un’alternativa nazionale progressista all’attuale Governo, puntando sui temi che la destra ha abbandonato, lavoro, scuola, sanità, trasporti, ambiente, puntando sul rafforzamento del ruolo dell’Italia in Europa e con l’Europa”. “Infine, – ha concluso De Luca – voglio augurare buona fortuna e buon lavoro a Virginia, che domani sarà eletta nuova segretaria nazionale dei GD. Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme. Lo faremo come PD anche e soprattutto grazie alle proposte, alla forza e all’energia dei nostri giovani”.

Share on: WhatsApp