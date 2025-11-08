ANCI CAMPANIA PRESENTA DOCUMENTO PER I COMUNI AI CANDIDATI PRESIDENTI REGIONE

“ANCI Campania, insieme al gruppo degli Amministratori Giovani, ha svolto un grande lavoro di ascolto, confronto e proposta in vista della prossima tornata elettorale regionale. Come da tradizione della nostra Associazione, ed in sintonia con la missione del Presidente Gaetano Manfredi, abbiamo voluto offrire ai candidati alla Presidenza della Regione Campania un contributo concreto, articolato e privo di steccati ideologici, con l’unico obiettivo di rafforzare il ruolo dei Comuni e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità”. Lo sottolinea Francesco Morra, presidente facente funzioni dell’Anci Campania

“I documenti programmatici che abbiamo elaborato – spiega – toccano temi diversi ma complementari: dalla sicurezza alla coesione sociale, dallo sviluppo locale alla valorizzazione del patrimonio pubblico, fino alle politiche giovanili, alla formazione e alla mobilità sostenibile. grande attenzione è rivolta alle aree interne. Sono spunti che nascono dal territorio, dalle esperienze quotidiane degli amministratori e dalla volontà di costruire una Campania più sicura, coesa e sostenibile”.

“Mi auguro che queste proposte possano rappresentare la base per un dialogo costruttivo e continuativo con la futura amministrazione regionale. La sfida che abbiamo davanti – conclude -richiede collaborazione, visione comune e capacità di mettere da parte, senza rinunciare alle culture politiche, posizioni strumentali per concentrarsi sulle necessità reali delle nostre comunità e sull’importanza dei Comuni come primo presidio di democrazia e prossimità.”